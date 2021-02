Incidente mortale sul statale "Di Campobello", D'Angelo: "Comunità in lutto"

"A nome di tutti i cittadini di Campobello esprimo il cordoglio ai familiari della vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina all'inizio della strada che conduce a Ravanusa". A scriverlo sui social è il sindaco Gianni Picone.

"Purtroppo non è il primo incidente mortale avvenuto in quel tratto di strada - continua -. Sono avvenimenti terribili e drammatici per tutte le persone coinvolte e per i loro familiari. In momenti come questo l'unica cosa che mi sento di raccomandare è di mantenere sempre un atteggiamento prudente e grande attenzione, sopratutto lungo le strade che frequentiamo tutti i giorni. Condoglianze alla famiglia della vittima e all'intera comunità di Ravanusa".

"Oggi la nostra comunità piange la perdita di un figlio strappato prematuramente alla vita - commenta il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo -. Una mattinata segnata dalla tragica notizia di un incidente sulla strada che collega la nostra Ravanusa alla vicina Campobello di Licata. Giuseppe Bonaventura, capo del corpo forestale di Licata, lascia un ricordo di una persona garbata, disponibile, corretta e sempre gentile verso gli altri. A nome mio personale e di tutta la comunità di Ravanusa giunga alla famiglia un forte sentimento di vicinanza e di cordoglio".