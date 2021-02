Incidente sulla statale "Di Campobello": scontro fra auto e bici, muore ciclista di 62 anni

Un ciclista di 62 anni residente a Ravanusa, Giuseppe Bonaventura, è deceduto a causa di un incidente registratosi sulla strada statale 557 "Di Campobello di Licata". All'altezza del chilometro 1,200, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è registrato un impatto fra un'autovettura e la bicicletta. Ad avere la peggio, purtroppo, è stato il ciclista che ha perso la vita sul colpo. Giuseppe Bonaventura era il capo della Forestale di Licata.

Sul posto, scattato l'allarme, oltre ad un'autoambulanza del 118 è atterrato anche l'elisoccorso. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantaduenne.

Il tratto di statale è stato prima chiuso, interdetto alla circolazione stradale, e poi riaperto al traffico. Sono al lavoro, lungo la statale 557 "Di Campobello di Licata", i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica e gli operai dell'Anas.