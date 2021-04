Busto di bronzo dedicato a Livatino, si lavora all'opera: sarà collocato in via Atenea

Un busto di bronzo dedicato a Rosario Livatino. Il lavoro, più che mai ambizioso, è in fase di completamento, nella Fonderia Vulcano di Mazara del Vallo.

L’opera voluta dal comune di Agrigento, sarà collocata in via Atenea e precisamente in piazza Gallo, davanti l’ex Tribunale, dove lavorò il Magistrato. La realizzazione dell’opera curata dall’accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento è stata affidata all’allievo laureando Salvatore Navarra, di San Biagio Platani il quale ha eseguito i lavori con grande maestria riproducendo un busto di misura doppia dal reale.