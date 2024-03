L'acqua scarseggia e il sindaco di Burgio firma l'ordinanza: vietato sprecarla

Mentre il governo Schifani è pronto a chiedere lo stato d'emergenza nazionale, il sindaco della piccola Burgio, Enzo Galifi, dirama un'ordinanza per sensibilizzare la comunità per l'utilizzo consapevole e responsabile dell'acqua potabile. E questo per garantire una soddisfacente erogazione, tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l’igiene e la salute pubblica.

L'ordinanza prescrive un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dal pubblico acquedotto e proveniente da sistemi di captazione, limitata agli usi prioritari. Di fatto, l'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari.

I divieti

Vietato impiegare acqua potabile per le seguenti attività pubbliche e private:

lavaggio di cortili e piazzali;

lavaggio domestico di veicoli a motore;

il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;

irrigazione di prati e giardini privati.

È consentito l’uso di modesta entità per l’irrigazione puntuale delle piantine negli orti a uso esclusivo domestico familiare e la bagnatura di piccoli vasi di fiori e similari - è stato scritto nell'ordinanza del sindaco di Burgio - . L'innaffiamento dovrà essere limitato per mantenere il minimo ciclo vegetativo che non comprometta la sopravvivenza delle piante messe a dimora.

Come risparmiare l'acqua

Riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;

Installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di risparmiare risorsa idrica;

Impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

Prediligere la doccia anziché il bagno in vasca;

Chiudere il rubinetto nell’azione di lavarsi i denti e/o di radersi la barba;

Utilizzare l’acqua di lavaggio degli alimenti freschi per annaffiare le piante e quella di condensa da impianti di climatizzazione per lavare i pavimenti.

L’inosservanza - prescrive l'ordinanza - verrà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.