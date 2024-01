Rompono ruote e cerchi in lega a causa di buche stradali, Comune risarcisce Questura e automobilista

Danneggiano le ruote dell'auto a causa di buche e ferri sulla sede stradale. Il Comune a distanza di mesi, accettando la proposta di risoluzione transattiva delle controversie - accetta di pagare i danni. E in un caso il risarcimento viene fatto alla Questura perché, in via Savatteri Castelli, lo scorso ottobre, si è danneggiata la ruota anteriore dell'Alfa Romeo Giulietta in servizio di Volante. I poliziotti, a causa della pioggia battente e dell'assenza di illuminazione, finirono con l'auto contro il ferro appuntito che fuoriusciva da una buca invisibile e non segnalata. La pattuglia fu recuperata dal carro attrezzi e il danno venne quantificato in 206,47 euro. Impensabile per l'ente negare il nesso di casualità anche perché l'incidente stradale venne rilevato da una pattuglia dei carabinieri. Configurandosi dunque la responsabilità del Comune, l'ente ha definito la controversia pagando 180 euro alla Questura.

Stessa cosa, grosso modo, in via Dei Fiumi dove, nel giugno scorso, un agrigentino danneggiò la gomma e il cerchio in lega anteriore della sua Audi. Ed anche in quel caso c'era una buca sul manto stradale e poca illuminazione. In questo caso, l'istanza di risarcimento danni - da 946 euro - è stata formalizzata in Municipio dall'avvocato Salvatore Cusumano. E la controversia è stata definita accettando 600 euro di risarcimento.