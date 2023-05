Brucia autocarro adibito a panineria: è mistero sulle cause, aperta un'inchiesta

Brucia autocarro adibito a panineria. E' accaduto durante la notte fra giovedì e venerdì in via 25 Aprile. Le fiamme sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco del comando provinciale. Delle indagini, visto che sul posto nottetempo sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, si stanno occupando i militari dell'Arma.

Le cause dell'incendio, ieri, non risultavano essere per niente chiare. Gli investigatori, dopo aver notiziato la Procura della Repubblica, hanno mosso l'ormai usuale primo passaggio investigativo: verificare se in via 25 Aprile vi fossero o meno impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Una verifica che però, purtroppo, ha dato esito negativo.

Sono stati sentiti - anche questa è routine investigativa - tanto l'intestataria dell'autocarro, un Fiat 35, quanto il compagno della donna, un cinquantenne agrigentino, che è l'intestatario dell'attività di panineria. Non filtrano indiscrezioni al riguardo da parte dei carabinieri.

Il danno provocato alla coppia non è stato, non risultava ieri almeno, ancora quantificato nell'esatto ammontare. E non è comunque coperto da nessuna polizza assicurativa.