Coronavirus, il bollettino dell'Asp: dopo giorni nessun nuovo morto ma 469 positivi

Dopo alcuni giorni di notizie assolutamente "nefaste", il bollettino Covid dell'Asp di Agrigento traccia una nuova crescita dei contagi ma, almeno, non da notizie di nuovi morti. Nel report di oggi non si registrano infatti decessi e si indica un solo ricovero. Sono però, appunto, 469 le persone positive con 465 guarigioni.

Il focus sugli ospedali

Sono 37 (-3) gli agrigentini ricoverati, e si trovano tutti in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 20 (-3) si trovano al "San Giovanni di Dio", 17 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Non c'è alcun ricoverato al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.147 positivi (-1); Alessandria della Rocca: 60 (+2); Aragona: 239 (-5); Bivona: 125 (+2); Burgio: 80 (-5); Calamonaci: 10 (+1); Caltabellotta: 41 (-4); Camastra: 40 (stabile); Cammarata: 94 (-2); Campobello di Licata: 225 (+15); Canicattì: 789 (+24); Casteltermini: 192 (+3); Castrofilippo: 57 (stabile); Cattolica Eraclea: 67 (-1); Cianciana: 61 (+3); Comitini: 12 (+1); Favara: 963 (+18); Grotte: 77 (+7); Joppolo Giancaxio: 40 (stabile); Licata: 703 (-142); Lucca Sicula: 33 (+1); Menfi: 242 (-11); Montallegro: 40 (+1); Montevago: 48 (-13); Naro: 118 (+2); Palma di Montechiaro: 229 (-3); Porto Empedocle: 362 (-1); Racalmuto: 134 (-2); Raffadali: 328 (+28); Ravanusa: 131 (+8); Realmonte: 86 (-1); Ribera: 199 (-5); Sambuca di Sicilia: 79 (-18); San Biagio Platani: 125 (+6); San Giovanni Gemini: 123 (-2); Sant'Angelo Muxaro: 77 (+2); Santa Elisabetta: 49 (+2); Santa Margherita di Belice: 98 (-5); Santo Stefano di Quisquina: 86 (-1); Sciacca: 775 (-73); Siculiana: 125 (+6) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 17 (-1).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono al momento 10 migranti.