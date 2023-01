Gli avvocati rinnovano il consiglio dell'Ordine: quasi 800 hanno già votato

Avvocati del foro di Agrigento al voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine: sono quasi 800 gli iscritti, su una platea di circa 1.200, che hanno già espresso la loro preferenze. La tre giorni di voto si chiude domani alle 12. Il seggio è stato allestito al piano terra del tribunale all'interno della sala avvocati. Il nuovo consiglio resterà in carica per quattro anni.

In 25 hanno presentato la propria candidatura. Ci sono due liste informali contrapposte. La prima è composta quasi interamente dai componenti del consiglio uscente: Vincenza Gaziano, Giuseppe Aiello, Salvatore Amato, Angelo Avanzato, Lilla Azzarello, Giovanni Crosta, Amalia Gallo, Diego Giarratana, Riccardo Gueli, Salvatore Infantino, Lucia Stefania La Rocca, Maria Alba Nicotra, Antonio Provenzani, Anna Salvago e Gianluca Sprio.

Sono solo dieci nella seconda lista: Roberto Gambina, Valentina Buongiorno, Pierluigi Cappello, Davide Ciccarello, Salvatore Maurizio Buggea, Fabiana Incorvaia, Rosanna Maniscalco, Calogero Meli, Maria Silvana Rinallo e Vincenzo Vitello.

Ogni iscritto può esprimere fino a dieci preferenze: dalla settima in poi bisognerà votare, a pena di nullità della preferenza, il genere meno rappresentato. In sostanza non si possono votare più di sei candidati uomini o donne.