Quando la segnaletica non è chiara e i navigatori fanno confusione: auto di turisti americani finisce sulla scalinata

Percorrere le viuzze e i cunicoli del centro storico è spesso un'impresa. Anche per chi il "cuore" di Agrigento lo conosce.

Per i turisti, specie se mancano le indicazioni stradali, talvolta - come è accaduto in via Oblati - diventa anche rischioso. L'auto, con la quale si stavano spostando, è finita infatti - le indicazioni dei navigatori talvolta non fanno affatto chiarezza - sulla scalinata. Non è la prima volta che accade però. Nel corso degli anni, più macchine - guidate da turisti, ma anche da residenti dell'hinterland - sono finite o su delle scalinate o in viuzze cieche.

A segnalare quello che, in ordine di tempo, è stato null'altro che l'ennesimo episodio - con protagonisti dei turisti americani - è stata la Codacons, con in testa il suo responsabile Giuseppe Di Rosa.