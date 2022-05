Posteggia l'auto nel centro di Pisa e i vandali la devastano: agrigentino nel "mirino"

Va in vacanza a Pisa dove, all'aeroporto, noleggia un'autovettura e la lascia parcheggiata nel centro della città toscana. In una location dove la carrozzeria della vettura è stata, quasi per intero, danneggiata: graffiata con un oggetto appuntito. Vittima di quello che senza ombra di dubbio è stato un raid vandalico è stato un quarantunenne agrigentino. Un uomo che ha formalizzato, nelle ultime ore, denuncia in Questura ad Agrigento.

Naturalmente la denuncia servirà all'agrigentino per attivare il risarcimento della copertura assicurativa.