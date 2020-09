"Nessun riscontro e accuse incongruenti", ecco perché Lo Bosco è stato assolto

Sono state depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso 14 luglio ha assolto Dario Lo Bosco, ex presidente di Rete ferroviaria italiana, di Raffadali, e i funzionari regionali Giuseppe Quattrocchi e Salvatore Marranca condannati in primo grado e accusati di episodi corruttivi che adesso in Appello, sono stati di fatto smantellati. I dettagli sono contenuti in un articolo del Giornale di Sicilia.

In particolare la Corte ha rilevato numerose "incongruenze" nella ricostruzione dei fatti e soprattutto nella testimonianza dell'imprenditore agrigentino Massimo Campione, "sorpreso" durante una perquisizione con quello che venne definito "il libro mastro delle tangenti" nel 2015.

Proprio lui avrebbe cambiato più volte versione e le sue accuse furono ritenute dalla Guardia di Finanza prive di riscontri oggettivi.