Ospedali, l'Asp incarica e cerca dirigenti medici: ecco quali

Un dirigente medico di Cardiologia, uno di Medicina fisica e riabilitazione, uno di Patologia clinica, uno di Oftalmologia e un dirigente psicologo. Sono queste le figure professionali che, al momento, offrendo un contratto di lavoro a tempo determinato, l’Asp di Agrigento ha già cercato o sta continuando a cercare.

Per il dirigente psicologo, le graduatorie per il conferimento degli incarichi risultano obsolete o esaurite. Ecco dunque che l’azienda sanitaria ha approvato un bando di selezione per formulare una graduatoria per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare. A richiedere l’attivazione di due incarichi a tempo determinato di dirigente medico in Oftalmologia sono stati i direttore dei reparti di Agrigento e Sciacca. Uno dei due dirigenti medici indispensabili è stato già individuato. Si tratta di Mario Amato che era utilmente posizionato in graduatoria e che quindi potrà prestare servizio fino alla fine dell’anno. L’Asp sta dunque cercando un altro professionista per “coprire” l’altro posto vacante. Attivato anche un incarico a tempo determinato come dirigente medico di Patologia clinica, per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per Giorgia Iacolino. La dotazione organica, in questo caso, prevede sei posti. Soltanto uno è coperto e 5 risultano essere vacanti. Uno dei posti vacanti è stato attribuito, visto la disponibilità del dirigente medico e il fatto che fosse collocato favorevolmente in graduatoria, a Giorgia Iacolino.

L’incarico di dirigente di Medicina fisica e riabilitazione per l’ospedale del capoluogo è stato, invece, affidato fino alla fine dell’anno, sempre a tempo determinato, ad Angelo Pecoraro, anche lui posizionato utilmente in graduatoria. A Cardiologica Utic dell’ospedale di Canicattì, a fronte dei 10 posti previsti ne risultano coperti soltanto 5. Un di questi posti potrà essere coperto grazie alla disponibilità del dirigente medico Carmelo Castellana, anche lui ben posizionato in graduatoria.