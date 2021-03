Aperitivo al pub e pranzo in un bar, 9 multe da 400 euro ciascuna e locali chiusi

I controlli dei carabinieri , anche in considerazione del momento di preoccupazione causato dall’innalzamento del numero di contagi, proseguiranno in questi giorni con il massimo rigore

Proseguono senza sosta i servizi di controllo anti-Covid coordinati dalla compagnia dei carabinieri di Canicattì. Monitoraggi e verifiche dirette a scongiurare gli assembramenti e i comportamenti non aderenti alla precauzionale normativa anti-contagio. Nonostante il timore dei contagi, l'intensificarsi dei controlli e la gravità delle sanzioni, anche ieri i militari sono stati costretti ad intervenire.

A Castrofilippo, verso le ore 14, i carabinieri hanno sorpreso in un pub 7 persone che sorseggiavano, quasi come se l'emergenza sanitaria non esistesse, degli aperitivi. Ai clienti del locale sono state elevate multe da 400 euro a testa, mentre il titolare del pub ha anche subito la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Stessa sorte per un bar di Aragona, dove i militari della stazione hanno identificato 2 persone sedute a pranzare. Anche in questo caso la sanzione è stata di 400 euro a testa ed il bar resterà chiuso per i prossimi 5 giorni. I controlli dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, anche in considerazione del momento di preoccupazione causato dall'innalzamento del numero di contagi, proseguiranno in questi giorni con il massimo rigore.