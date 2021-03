Assembramenti davanti ai bar del centro: elevate 12 sanzioni da 400 euro

Assembramenti. Non soltanto, come è accaduto negli scorsi week end, ad Agrigento, ma anche a Canicattì. I carabinieri della compagnia - coordinati dal capitano Luigi Pacifico - durante i servizi anti-Covid del fine settimana hanno elevato ben 12 sanzioni da 400 euro ciascuna. Tutte, appunto, per assembramenti.

Durante l'appena trascorso week end, i militari dell'Arma della compagnia di Canicattì hanno identificato - proprio durante i servizi anti-Covid - ben 139 persone e controllato 65 autovetture, 3 le violazioni al codice della strada contestate. Dodici, poi, gli esercizi pubblici controllati e - per assembramenti nei pressi di alcuni bar - sono state elevate 12 sanzioni da 400 euro l’una. La maggior parte delle contestazioni è stata fatta ieri mattina.