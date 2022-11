Scippata della borsetta mentre si trova vicino al mercato, 81enne sotto choc

Viene avvicinata mentre percorre via Vittorio Emanuele, nei pressi del mercato settimanale dove verosimilmente si stava recando, e scippata della borsetta. E’ rimasta illesa, ma inevitabilmente terrorizzata, la pensionata ottantunenne che, mercoledì mattina, è stata presa di mira da un delinquente. Il criminale ha agito, in pieno giorno e in zona centrale, con il volto parzialmente coperto. Il suo gesto è stato fulmineo e s’è, appunto, impossessato della borsetta dell’anziana, all’interno della quale c’erano uno smartphone e 70 euro in contanti. Il ladro si è dileguato, senza lasciarsi alle spalle alcuna traccia, per le vie limitrofe. L’anziana, una vedova, è stata aiutata da qualche passante che ha allertato il numero unico d’emergenza: il 112.

I carabinieri hanno setacciato l’intera area del mercato settimanale, ma del criminale non è saltato fuori alcun indizio. E’ stata avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento e sono state avviate, appunto, le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare il balordo.

Una settimana prima, sempre a Canicattì, era stata scippata una farmacista quarantottenne. La donna aveva appena chiuso l’esercizio e si stava recando verso casa quando, all’improvviso, è stata avvicinata da un individuo che, con il volto travisato, gli ha appunto portato via la borsa. E all’interno c’erano ben 1.500 euro, ossia l’incasso dell’attività lavorativa, ma anche i suoi documenti personali, le carte di credito e le chiavi della stessa farmacia. Il colpo, in questo precedente caso, è stato messo a segno in via Carlo Alberto. Il modus operandi, e il fatto che ad agire sia stata sempre una sola persona a piedi, farebbe ipotizzare che possa trattarsi dello stesso delinquente. Ma spetterà ai carabinieri – che si stanno occupando anche del furto con strappo alla farmacista – mettere dei punti fermi e fare chiarezza su entrambi gli episodi di microcriminalità.