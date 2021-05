Beatificazione Livatino, l'Anm Agrigento: "Riscoprire i suoi valori in questo momento difficile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’ANM sottosezione Agrigento ha partecipato con gioia alla cerimonia di Beatificazione del giudice Rosario Livatino, svoltasi ieri 9 maggio presso la cattedrale di San Gerlando ad Agrigento. L’evento, organizzato dalla Curia agrigentina, ha celebrato il giovane magistrato - che per un periodo svolse pure le funzioni di segretario della sottosezione -, primo beato nella storia della Chiesa, la cui ricerca e applicazione della giustizia ha costituito anche un atto di esercizio della fede. In questo momento è necessario riflettere sui valori che lo hanno illuminato - l’integrità morale, l’indipendenza, il senso del dovere- , da non perdere mai di vista nell’esercizio quotidiano di questa delicata professione”