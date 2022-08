Ecco "piazzetta Camilleri": una parte della via Atenea dedicata al papà di Montalbano

Agrigento potrebbe avere presto una via della città, anzi, una piazzetta, dedicata ad Andrea Camilleri. Il provvedimento è stato deliberato dalla giunta nei giorni scorsi, pur rimettendo totalmente ogni effettiva decisione nelle mani della Prefettura.

La proposta è stata avanzata alla giunta dall'assessore Roberta Lala ma, da quanto ci risulta, l'idea si sarebbe sviluppata in un contesto più ampio di promozione connesso al rapporto (in realtà pressocchè inesistente) tra il papà del Commissario Montalbano e il capoluogo. La proposta, nel dettaglio, non prevede l’intitolazione ex novo di una via della città all'autore, ma la trasformazione della tutto sommato anonima "piazzetta dello scrittore" in una piazzetta Camilleri. Ci troviamo, per la precisione, nel pieno della via Atenea in quell'area che oggi già ospita la statua dello scrittore empedoclino. Un nome generico, quello scelto dall'amministrazione Firetto, per superare una difficoltà normativa: è infatti necessario che sia il prefetto a decidere sulle intitolazioni di strade, piazze o spazi pubblici a personaggi deceduti da meno di 10 anni.

Se in genere non si registrano particolari resistenze, soprattutto se si tratta di soggetti di chiara fama e che riscuotono un interesse pubblico generale, questo passaggio dovrà consumarsi nel rispetto delle leggi, nonostante l'atto di giunta sembri attribuire direttamente il toponimo, salvo poi precisare il trasferimento degli atti all'ufficio territoriale del Governo. Una linea d'azione ben diversa da quella seguita per un'altra richiesta, cioè quella di intitolare una via al regista Tony Cucchiara, recentemente defunto.

Rispetto a questa ipotesi (la via scelta sarebbe una traversa tra la via dei Fiumi e la chiesa di Santa Rosa), la commissione Toponomastica ha rimesso tutto alle decisioni della Prefettura, ma nulla in tal senso è stato deliberato dalla giunta.