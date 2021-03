Ambasciatrice vera di Sambuca, l'attrice Lorraine Bracco: "Resto qui e produco l'olio"

Il programma "Vado a vivere in Sicilia" sta riscuotendo non poco successo. L'artista è pronta a mettere radici nell'Agrigentino

E’ il volto, ma anche la protagonista, di un format televisivo di successo. Lei è Lorrain Bracco famosa attrice statunitense che ha acquistato casa a Sambuca di Sicilia. Acquisito l’immobile, l’artista, d’accordo con una produzione americana ha realizzato un vero e proprio documentario che, in queste settimana, sta andando in onda anche su RealTime. I progetti di Lorrain Bracco, però, non sono finiti. Si, perché, l’attrice ha voglia di mettere radici vere a Sambuca. Come raccontato in una precedente intervista, l’artista, crede nel potenziale della Sicilia e dunque del “suo” borgo agrigentino. “In Sicilia - dice in un’intervista - voglio trascorrere più tempo possibile. A cosa mi dedicherò? Vorrei anche produrre l’olio”.

Lorraine Bracco con l’amica produttrice Monica Castellano e l’ingegnere Piero Verardo che l’ha aiutata a ristrutturare la sua nuova casa a Sambuca di Sicilia, è riuscita a mettere su un "gioiello" vero. A breve in uscita un libro sui borghi di Sicilia curato dalla casa editrice Flaccovio che conterrà tra gli altri anche un saggio sulle case ad 1 euro.