Ricostruzione degli alloggi popolari di via Fani, Renda: "Ritardi davvero scandalosi"

Continua la saga, lunga otto anni, che riguarda i ritardi nella costruzione degli alloggi popolari di via Fani, a Ribera. I lavori, secondo quanto emerso, continuano ad andare a rilento.

"Ci sono esagerati ritardi - dice Angelo Renda portavoce dei proprietari e assegnatari - l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Campione, che non ha alcuna responsabilità, pur avendo annunciato in una sua visita dei luoghi che sarebbe stata impegnata una maestranza di cinquantina unità per fronteggiare i ritardi accumulati questo non è avvenuto. Esempio scandaloso è la palazzina 10 che da tempo oramai non si vede un'anima viva, ma è diventata un bivacco per sbandati di ogni colore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il perdurare - continua Renda - di questa nefandezza ci vedrà costretti ad azioni eclatanti. Ci conforta l'annuncio del tabellone che i lavori dovrebbero essere ultimati entro nel febbraio 2021. Se così non fosse, ci faremo sentire pesantemente".