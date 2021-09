L'autunno sembra lontano: in arrivo ondate di calore e torna il rischio incendi

L'autunno sembra volersi fare desiderare in Sicilia. Sono infatti in arrivo su tutta l'isola temperature decisamente estive che hanno fatto scattare uno stato di preallerta di tipo arancione per il rischio di incendi in tutte e nove le province.

L'erba è infatti ancora secca, data l'assenza di precipitazioni e quindi il pericolo che si diffondano roghi è altissimo. L'allerta è vigente dalle 24 di oggi.