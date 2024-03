Allarme droga in centro storico, troppi giovani ne fanno uso: trovate siringhe a due passi dalla via Atenea

Siringhe abbandonate per terra, ma anche bottiglie usate per consumare crack. In centro storico, nella zona compresa tra piazza Ravanusella e via Atenea, è allarme droga: troppo giovani - si legge oggi sul quotidiano La Sicilia- ne farebbero un uso spropositato e incontrollato.

Non solo crack ma soprattutto eroina, consumata in grandi dosi anche grazie al prezzo molto accessibile. I residenti della zona hanno notato le siringhe, ad esempio, sulla scalinata adiacente a pizza San Francesco. Oggetti che costituiscono un serio pericolo e che rischiano di essere calpestate da persone e animali.