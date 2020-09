Aliscafo per Lampedusa e Linosa, si potrà viaggiare anche ad ottobre

Buone notizie per chi vuole raggiungere Lampedusa e Linosa. La decisione è stata presa dalla Regione Sicilia anche sulla base delle esigenze espresse da diversi soggetti dei territori, che avevano richiesto una proroga degli orari estivi dei collegamenti, in considerazione del prolungamento della stagione turistica. A commentare la decisione è stato anche il sindaco dell'isola, Totò Martello.

"Anche quest’anno - dice in una nota - l’amministrazione comunale si è impegnata per chiedere ed ottenere la proroga di un servizio di grande utilità per i cittadini residenti nelle Pelagie e per i turisti che decidono di vivere le nostre meravigliose isole in questo periodo dell’anno. Ricordiamo - conclude Martello - a tutti coloro i quali utilizzeranno l’aliscafo, di indossare la mascherina a bordo e di rispettare scrupolosamente le disposizioni sanitarie".

Tutti i giorni escluso il lunedì

Lampedusa partenze h 09.00 h 16.30

Linosa arrivi h 10.00 h 17.30

Linosa partenze h 10.15 h 17.40

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lampedusa arrivi h 11.15 h 18.40