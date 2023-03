Nuovi alberi lungo la via Panoramica dei Templi, strada chiusa per consentire abbattimento e piantumazione

Domani, a partire dalle 7,30 e fino a cessato bisogno, resterà chiusa la Panoramica dei Templi, dall'incrocio con via Platone fino alla provinciale numero 4. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi darà corso a un intervento straordinario di abbattimento alberi e piantumazione di nuovi arbusti ornamentali.

Resterà consentito il transito dalla Rotonda di Giunone al personale del Parco, ai visitatori della Valle dei Templi, ai residenti e agli avventori del ristorante "Re di Girgenti" in quanto non interferiscono con i lavori - hanno reso noto dal Parco archeologico di Agrigento che hanno invitato operatori e visitatori a usufruire preferibilmente dell'ingresso di Porta V in via Caduti di Marzabotto/c/da Sant'Anna.