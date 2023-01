Aica e gestione unica del servizio idrico integrato, tre Comuni consegnano reti e impianti: ecco quali

Continua il processo verso la gestione unica del servizio idrico integrato nell’Agrigentino. L’ultimo importante passo rappresenta la consegna ad Aica di reti e impianti di tre Comuni. Si tratta di Santa Elisabetta, Aragona e Sambuca di Sicilia. In particolare Sambuca solo in ambito fognario e depurativo, considerato che la rete idrica sambucese è già stata consegnata ed è attualmente gestita da Aica.

Alla riunione hanno partecipato il presidente dell’Ati e sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli; il direttore generale dell’Ati Enzo Greco Lucchina; il direttore generale di Aica Francesco Fiorino; il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino mentre, collegati in streaming, il presidente del Cda di Aica Gerardino Castaldi e il sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio. A loro si sono aggiunti i tecnici di Aica e dei Comuni interessati.

“Abbiamo aggiunto un altro importante tassello – ha detto Enzo Greco Lucchina – nell’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico nel nostro ambito territoriale con la consegna delle reti da parte dei Comuni di Santa Elisabetta, Aragona e Sambuca di Sicilia, quest’ultimo per quanto riguarda il segmento depurativo. Ad oggi devono ancora consegnare le reti il Comune di Palma di Montechiaro, la cui consegna è prevista il primo febbraio prossimo, al termine del periodo di affiancamento tra i tecnici di Aica e comunali, e il Comune di Camastra che, sebbene non abbia ricevuto il riconoscimento della Salvaguardia, non ha ancora consegnato le reti al Gestore”.