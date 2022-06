Servizio idrico, Codacons: "Aica piena di debiti, chiesto accesso agli atti"

"La società perde ogni mese circa 600 mila euro ed ha debiti per almeno 5 milioni, di cui quattro con Siciliacque". Lo scrive, in merito all'Aica, il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa.

"E mentre Siciliacque, visto il debito accumulato, ha detto no all’aumento della portata idrica, addirittura riducendola ancora, oggi - prosegue Di Rosa - sollecitati dai cittadini dell’intera provincia, stanchi di vivere in città ridotte ad una vera e propria gruviera, abbiamo richiesto un accesso agli atti, abbiamo chiesto ad Aica, di venire a conoscenza degli interventi di riparazione segnalati dalla cittadinanza dall’assunzione del servizio e fino alla data di ieri 23 giugno e di sapere quanti interventi di questi sono stati effettuati per ogni comune gestito".