Nuovo cda di Aica, ecco tutti i nomi: molti volti noti

Sono trentotto, e molti non hanno effettiva esperienza pregressa nel settore della gestione del serizio idrico, i candidati che hanno presentato domanda per andare a ricoprire un posto nel Cda di Aica.

Molti volti noti (ex - e non - consiglieri comunali e amministratori, ex consulenti pubblici e componenti della consulta delle associazioni ambientaliste, ma anche qualche dirigente comunale e persino l'oggi commissario del Cda di Aica) tra i quali starà ai sindaci, lunedì prossimo scegliere.

Una scelta che, denunciò qualche settimana fa il sindaco di Favara Antonio Palumbo, si annuncia strettamente politica. Del resto così non potrà che essere dato che il bando non prevedeva specifici requisiti né tantomeno punteggi da attribuire in base alle competenze dichiarate ma i componenti saranno a tutti gli effetti scelti direttamente dall'assemblea.

Ma andiamo ai nomi diffusi stamattina dal quotidiano La Sicilia: Mauro Castronovo, Claudio Lombardo, Alessandro Capraro, Francesco Christian Schembri, Santino Cuffaro Farruggia, Luca Gargano, Antonino Casesa, Giovanni Chiara, Vincenzo La Mendola, Danila Nobile, Marco Traina, Fiorella Scalia, Angelo Marino, Giorgio Di Giovanna, Federica Saccà, Calogero Casesa, Alessandro Patti, Domenico Messina, Alice Cicero, Giuseppe Taverna, Andrea Di Paola, Rita Pitruzzella, Carmela Russello, Pietro Agnello, Liborio D'Anna, Alfonso Sapia, Davide Arturo Calì, Domenico Catuara, Alfonso Collura, Gianfranco Pilato, Francesco Bottene, Vincenzo Marinello, Maria Pilato, Giacomo Antronaco, Salvatore Cacciatore, Stefano Catuara, Carmelo Mulè, Settimio Cantone.