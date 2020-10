"Occuparono alloggio Iacp per necessità", il giudice assolve 3 imputati

Hanno occupato un alloggio popolare di Villaseta "per necessità". E non soltanto si sono autodenunciati alla polizia locale, ma non appena hanno trovato un'adeguata sistemazione hanno lasciato quell'immobile dell'Iacp. E' emerso tutto questo nel corso del dibattimento del processo in cui erano imputati - per occupazione abusiva - tre agrigentini. Tre persone che sono state assolte.

Il giudice monocratico Antonio Genna, del tribunale di Agrigento, ha accolto le istanze degli avvocati Giuseppina Ganci e Salvatore Collura. La condotta dei tre imputati è stata ritenuta di "particolare tenuità" e si è arrivati, dunque, all'assoluzione.