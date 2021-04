Tenta il furto in una chiesa, il parroco lo scopre e lo perdona

Il ventenne agrigentino che, all'interno della struttura sacra, si sarebbe quasi sicuramente messo a "caccia" delle offerte e di altri oggetti di valore, non è riuscito a portar via nulla

Prova a mettere a segno un furto all'interno di una chiesa del quartiere Esseneto. Viene però scoperto dal prete che, dopo una solenne ramanzina, lo perdona e non formalizza nessuna denuncia. Il mancato ladro, un ventenne di Agrigento, aveva con se - all'interno di uno zaino - oggetti atti allo scasso. All'interno della struttura sacra, il giovane si sarebbe quasi sicuramente messo a "caccia" delle offerte e di altri oggetti di valore. Non ne ha avuto il tempo, né il modo però. E quindi dalla chiesa non è stato portato via assolutamente nulla.