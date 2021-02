Piazze Lena e San Giuseppe, il Cga conferma: "Commissione non legittimamente costituita"

Opere per la riqualificazione delle piazze Lena e San Giuseppe, il Cga respinge il ricorso del Comune e conferma che la procedura di individuazione della commissione giudicante sono state illegittime.

Un passo indietro: nel 2017 l'amministrazione Firetto aggiudicò dei lavori di realizzazione di opere artistiche nelle due piazze del centro città che furono poi realizzate da Silvio Benedeetto. Contro questa decisione venne proposto un ricorso da parte dell'unico altro partecipante, l’architetto Vincenzo Venezia, che, dopo aver perso al Tar, incassò una parziale vittoria al Cgars, che gli riconobbe il diritto ad essere risarcito per la mancata chance di partecipare al progetto.

Questo perché, ritennero i giudici amministrativi, la commissione esaminatrice era stata nominata illegittimamente, perché scelta dal sindaco e non dal dirigente del settore. Un “vizio genetico”, dissero i giudici amministrativi, che rese l’organo “non legittimamente costituito”. Il Comune di Agrigento ha quindi chiesto la revocazione della sentenza, ritenendo che comunque, a prescindere, la proposta artistica di Venezia non avrebbe potuto ricevere accoglimento per il mancato rispetto di due punti del bando. Questioni in merito alle quali il Cgars non entra, ritenendo però che non vi siano i margini per una revocazione, stante che la sentenza impugnata non ha errori materiali contestabili e che, comunque, Venezia avrebbe avuto almeno il 50% di possibilità di vincere (essendo due i partecipanti) pur restando un “ampio margine di discrezionalità” da parte della commissione rispetto ad una scelta di tipo artistico.

Tutto resta quindi com’è, con Venezia che, già due anni fa, aveva incassato 16mila euro dal Comune come risarcimento.