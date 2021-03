"Mancato rispetto delle normative anti-Covid", chiusi bar e tabacchino

Mancato rispetto delle normative anti-Covid. E’ per questo motivo che la Guardia di finanza di Agrigento, durante quella che è stata l’ennesima raffica di controlli per far rispettare le regole anti-contagio, ha chiuso un tabacchino a Fontanelle e un bar al Villaggio Mosè. Le due attività commerciali, proprio per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Coronavirus, dovranno stare con le saracinesche abbassate per cinque giorni complessivamente.

I controlli, praticamente in silenzio e senza alcun clamore, vanno avanti sistematicamente, a qualsiasi ora del giorno, della sera e della notte. Appena la scorsa settimana, sempre le Fiamme gialle hanno chiuso due locali, tipici della movida agrigentina, fra San Leone e via Atenea. Ieri, giornata d’esordio della nuova ordinanza del sindaco Franco Micciché, quella che impone restrizioni – esclusi residenti e domiciliati - alla circolazione e la sosta a San Leone durante, il week end, tantissimi sono stati i pattugliamenti e i controlli per evitare che il rione balneare tornasse a riempirsi esattamente come il precedente fine settimana.