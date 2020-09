Piazza Madonna della Catena e viale Dei Giardini: lavori in corso

Al via i lavori in viale dei Giardini a San Leone. Sono previsti interventi di realizzazione e sistemazione di marciapiedi. "Riusciremo ad adeguare e restituire decoro e nel contempo a impegnare e sostenere persone che hanno bisogno di avere restituita la dignità del lavoro - ha detto il sindaco Lillo Firetto - . Lo abbiamo fatto in economia con un totale di 235 mila euro spesi anche per riqualificare la piazza Madonna della Catena, a Villaseta".

Nonostante la nota carenza di risorse è stato possibile assicurare questa serie di interventi che si sommano ad altri progetti di sistemazione e manutenzione nelle periferie che hanno coinvolto disoccupati, ai quali è stata data l'opportunità di un lavoro. Lavori che sarebbero partiti prima se non ci fosse stato il lockdown che ha fatto slittare una serie di interventi di sistemazione e riqualificazione nelle periferie.