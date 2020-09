Vede arrivare la polizia e ingoia la droga: ecco com'è andata in centro

Vede arrivare i poliziotti della Squadra Mobile e ingoia quello che aveva in mano: verosimilmente dosi di sostanza stupefacente. E’ un venticinquenne l’agrigentino che è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nei pressi di piazza San Francesco, nel “cuore” di Agrigento, domenica sera, durante i controlli sui luoghi della movida, si sono registrati momenti di tensione. Perché proprio mentre i poliziotti della Squadra Mobile, che sono coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, stavano identificando il giovane agrigentino, che avrebbe anche tentato di opporsi, alcuni suoi conoscenti hanno provato a spiegare, giustificare, difendere l’amico.

Dai movimenti fatti dal giovane - ha ricostruito, ieri, la Questura - sembrava che stesse cedendo sostanza stupefacente. E' scattata dunque la verifica mirata. Ed effettivamente l'occhio lungo dei poliziotti ci aveva visto giusto.