Ladri "visitano" la casa di un'impiegata: portati via soldi e monili

Approfittano della momentanea assenza, durante il pomeriggio di mercoledì, della padrone di casa. Riescono ad intrufolarsi, dopo aver forzato una finestra, dentro l’abitazione e, dopo aver messo tutto a soqquadro, rubano contanti e monili in oro. E’ accaduto tutto nella zona Mosella del Villaggio Mosè. A fare la scoperta del furto è stata, al momento del rientro, la stessa proprietaria dell’abitazione. L’impiegata cinquantenne, fra choc e rabbia, ha subito chiesto aiuto ai carabinieri.

E i militari dell’Arma si sono, naturalmente, precipitati. E’ stato fatto un primo sopralluogo e, in maniera fulminea, è stato controllato l’intero quartiere e non soltanto. La speranza era una soltanto: riuscire a pizzicare, subito, qualcuno di sospetto o qualcuno in possesso della refurtiva. Ogni sforzo è stato vano perché le pattuglie non hanno rintracciato nessuno.

Il danno, provocato all’impiegata cinquantenne, ieri, risultava essere ancora da quantificare nell’esatto ammontare. Di certo, c’era solo il dettaglio che i contanti portati via dai criminali erano circa 2 mila euro. Soldi ai quali si deve aggiungere il valore dei monili in oro e il danno alla finestra forzata. Era da un po’ che in città non si registravano furti in abitazione, né in nessun’altra parte. I controlli – capillari e meticolosi – dei carabinieri e di tutte le altre forze dell’ordine hanno, di fatto, almeno fino ad ora, evitato che venissero messe a segno razzie in case o attività commerciali. Per provare ad identificare il ladro o i ladri che hanno colpito l’abitazione di contrada Mosella, i carabinieri hanno subito avviato un’indagine. Non sarà semplice, naturalmente. Ma non è escluso che i malviventi possano essersi lasciati alle spalle, pur senza volerlo, delle tracce o degli indizi.