Covid-19 e tamponi: auto incolonnate e disagi al drive-in del Poliambulatorio

Auto incolonnate per ore ed ore e disagi. Da qualche giorno si registra la "corsa" al drive-in allestito nei pressi del poliambulatorio di via Giovanni XXIII. La direzione strategica aziendale ha deciso, dopo aver appunto verificato che si stanno registrando dei disagi, di correre ai ripari e sta individuando una ulteriore area per snellire le procedure e, di fatto, decongestionare via Giovanni XXIII.

Per quanto riguarda invece la segnalazione di code presso il drive-in del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, la direzione dell’ospedale ha fatto sapere che il servizio, destinato esclusivamente al pre-ricovero dei pazienti ospedalieri e consistente nell’esecuzione di un tampone molecolare, inizia alle 10.30 del mattino per cui non appare necessario incolonnarsi in auto dalle prime ore della giornata o raggiungere il punto a piedi.