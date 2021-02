Scuola e Coronavirus, appena 23 studenti positivi: il tasso è dell'1,06%

I contagi sono pari allo 0,09% per gli alunni della primaria, allo 0,05% per quelli che frequentano gli istituti di primo grado, allo 0,01% per quelli dell'infanzia

Scuole e Coronavirus, i dati ad oggi sembrano abbastanza incoraggianti almeno per la provincia di Agrigento. A fornirli, sul proprio sito, è l'ufficio scolastico provinciale a fronte dei dati forniti al 100% degli istituti del primo ciclo (infanzia, primaria e primo grado).

Stando alle rilevazioni condotte con i tamponi effettuati sulla popolazione scolastica, risultano ad oggi 23 gli studenti positivi a fronte di una popolazione scolastica di oltre 38.500 studenti. Tra questi i positivi per lo 0.09% (16) sono studenti della scuola primaria, 0.05% (6) per la scuola del primo grado e lo 0.01% (1) per l'infanzia con una media dello 0.06%.

Questi dati, dice l'Ufficio scolastico, portano ad un tasso di positività del 1,06: una percentuale che rappresenta il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi. Questo rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi: più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai. Il dato è comunque poco sotto la media siciliana.

A guardare un po' indietro, il 23 dicembre scorso era identico l'indice di positività, per quanto si contassero un caso per la scuola dell'infanzia, 9 casi per la scuola primaria e 3 per la scuola primaria.