Da Siracusa a Sciacca per prelevare un feretro: sequestrato carro funebre senza assicurazione

Da Siracusa a Sciacca per prelevare, dall'ospedale "Giovanni Paolo II", una salma. E da Sciacca verso Siracusa il viaggio inverso del carro funebre con il feretro. Carro funebre che però non aveva l'assicurazione. E lungo la strada statale 640, all'altezza della rotonda degli scrittori, è incappato in un controllo dei poliziotti della Stradale del distaccamento di Canicattì. Il conducente è stato contravvenzionato - la multa è di circa 850 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente - e il mezzo è stato sequestrato.

Il carro funebre, con il "suo" feretro, è stato quindi - dai poliziotti della Stradale, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale - affidato alla ditta di soccorso stradale che lo ha trasferito fino alla destinazione prevista: Siracusa appunto.