Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ecco l'andamento per ogni Comune

Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'arco delle ultime 24 ore. Un dato che rincuora, visto che non è allarmante, ma che porta a 3.365 i contagiati complessivi. L'Asp - nel report odierno - evidenzia che ci sono stati anche due ricoverati, 115 guariti e tre deceduti. Le nuove vittime si sono registrate a Canicattì dove il numero delle perdite è arrivato a 10, a Sambuca di Sicilia dove si contano 18 decessi e a San Giovanni Gemini.

Ricoverati in ospedale

I pazienti agrigentini in degenza ordinaria/subintensiva sono 27. Ben 20 sono ricoverati all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 6 sono al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno è al "Sant'Elia" di Caltanissetta.

L'andamento delle ultime 24 ore

Agrigento - secondo il report odierno dell'Asp - ha 64 positivi (-6 rispetto a ieri); Alessandria della Rocca è ferma a 1; Aragona è a 22 (-1); Bivona è ferma a 5, così come sono ferme a zero Burgio e Calamonaci; Caltabellotta a 2 e Camastra a 10. Cammarata, oggi, è a 14 (+2 rispetto a ieri); Campobello di Licata è a 45 (-4 rispetto a ieri); Canicattì è a 110 (-22); Casteltermini è a 13 (-10); Castrofilippo è a 6 (-1); Cattolica Eraclea è a 2 (-1); guarito l'unico contagiato di Cianciana e ancora a 0 Comitini. Favara oggi è a 44 (ieri era a 49); Grotte è a 9 (-1); Joppolo Giancaxio è ferma a 11, Licata è a 40 (-1); Lucca Sicula è ferma a 0. Ferme Menfi a 1 e Montallegro a 0, Montevago è a quota 2 (+1); ferma a 5 Naro, mentre Palma di Montechiaro è passata da 45 a 38, Porto Empedocle è a 34 (-1), Racalmuto è a 17 (-2), Raffadali è a 8 (-5), Ravanusa è a 42 (-5); Realmonte è invece ferma a 3. Ribera è a 51 (-4), Sambuca è tornata Covid-free (-9 rispetto a ieri), San Biagio Platani è a quota 24 (-6); San Giovanni Gemini è a 15 contagiati (-2), Sant'Angelo Muxaro è ferma a 3, così come a 3 positivi è Santa Elisabetta (-1), ferme anche Santa Margherita di Belìce (8), Santo Stefano Quisquina (2), Sciacca (56). Siculiana è scesa invece a 1 positivo, ieri erano 6. Resta Covid-free Villafranca Sicula.