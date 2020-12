Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 74 nuovi casi e 2 morti, ma i numeri non tornano

Dopo cinque giorni di profondo, profondissimo silenzio, l'Azienda sanitaria provinciale ha trasmesso alle testata giornalistiche l'atteso e tradizionale bollettino con i numeri di nuovi casi di Covid 19. Un documento che parla di 74 nuovi positivi, 1 nuovo ricovero, 78 guariti e due morti.

Rispetto alle precedenti occasioni, in cui il nostro giornale si è fatto carico di "tradurre" i numeri, confrontando i casi di positività e le guarigioni ai dati dei giorni precedenti, questa volta abbiamo deciso di riportare i numeri "nudi e crudi", stante che l'ultimo report ufficiale inoltratoci dall'Asp risale a ben cinque giorni fa e soprattutto che in questi giorni abbiamo riportato i dati annunciati dai sindaci del territorio che non corrispondono esattamente a quelli oggi annunciati dall'Azienda sanitaria provinciale. Un caso per tutti riguarda il numero dei deceduti: solo 2 in cinque giorni per l'Asp, almeno il doppio per i primi cittadini che, va detto, a loro volta riportano i numeri diffusi dall'Azienda.

Quindi, riportando pedissequamente il bollettino, a fronte di 166 tamponi effettuati oggi (e negli altri 4 giorni?) 74 sono i positivi, 109 sono i soggetti assistiti a domicilio e uno solo quello trasportato in ospedale.

Ecco l'elenco dei comuni con il numero complessivo dei casi: Agrigento (70); Alessandria della Rocca (1); Aragona (23); Bivona (5); Burgio e Calamonaci nessun caso positivo; Caltabellotta (2); Camastra (10); Cammarata (12); Campobello di Licata (49); Canicattì (132); Casteltermini (23); Castrofilippo (7); Cattolica Eraclea (3); Cianciana (1); Comitini nessun caso positivo attualmente; Favara (49); Grotte (10); Joppolo Giancaxio (11); Licata (41); Lucca Sicula e Montallegro nessun caso attualmente positivo; Menfi (1); Montevago (1); Naro (5); Palma di Montechiaro (45); Porto Empedocle (35); Racalmuto (19); Raffadali (13); Ravanusa (47); Realmonte (3); Ribera (55); Sambuca di Sicilia (9); San Biagio Platani (30); San Giovanni Gemini (17); Sant'Angelo Muxaro (3); Santa Elisabetta (4); Santa Margherita di Belice (8); Santo Stefano di Quisquina (2); Sciacca (56); Siculiana 6 e Villafranca Sicula nessun positivo allo stato attuale.