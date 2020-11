Igienizzazione di persone e mezzi, l'Asp compra 4 tunnel anti Covid

La spesa stimata è di poco meno di 80 mila euro. L’Asp di Agrigento ha indetto una gara per acquistare dei tunnel per la disinfezione e igienizzazione di persone e automezzi. Ad avanzare la necessità era stato, a fine dello scorso ottobre, il direttore della centrale operativa Seus 118.

Richiesta fatta per procedere alla sanificazione di persone, cose e automezzi per i presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca. Perché adesso è “inderogabile l’esigenza di avere a disposizione idonei centri di sanificazione” – è stato evidenziato - . Il direttore sanitario ha dato il via libera, “nell’impossibilità di provvedere diversamente” – ha sostenuto - . Ecco dunque che l’Asp si è mossa per comprare – provando a far fronte al Covid – due tunnel per persone e altrettanti per igienizzare gli autoveicoli.