Rischio Far West per gli appalti di Capitale italiana della cultura 2025? Il prefetto: "Nessun pericolo corruzione"

L'atto costitutivo della fondazione Agrigento capitale italiana della cultura 2025 c'è. Il consorzio Ecua ha approvato nei giorni scorsi e, adesso, manca solo il Comune di Lampedusa che è stato sollecitato. "Non vedo particolari problemi, c'è tutto il 2024 per programmare e credo che sarà fatto un buon lavoro. Vorrei lanciare un messaggio tranquillizzante ai cittadini di Agrigento" - ha detto il prefetto Filippo Romano - . Agrigento capitale italiana della cultura 2025 significherà anche bandi, gare d'appalto, affidamenti diretti per opere e servizi.

Ma c'è il rischio - visto che la discrezionalità della pubblica amministrazione è stata ampliata dal nuovo codice degli appalti - che si concretizzi, con pressioni e favoritismi, la logica del Far West? O i funzionari comunali e la stazione appaltante riuscirà ad avere una autonomia decisionale per il vero bene pubblico? "Non c'è questo rischio - ha risposto alla domanda, di AgrigentoNotizie, il prefetto Romano - . Tutti noi, istintivamente, pensiamo che a maggiori controlli corrisponda un minor grado di corruzione, ma le grandi corruzioni si sono sempre nascoste dietro i 'bizantinismi' delle norme. Dobbiamo cercare di accettare il fatto che la moralizzazione dell'agire pubblico si fa attraverso le coscienze e non attraverso i controlli - ha tenuto a sottolineare la massima autorità governativa presente sul territorio - . Se riteniamo che ogni funzionario debba essere controllato da un altro funzionario, allora si deve ritenere che ogni cittadino necessita di un poliziotto alle spalle per non commettere reati. Non è così che funziona. Le forze di polizia, in Italia, ammontano a circa 360mila addetti e gli italiani sono 60milioni. Tiriamo due somme. Risulta fra l'altro che il numero di delitti nel nostro Paese diminuisca per fortuna e non aumenti. Quindi allo stesso modo - ha concluso, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Romano - ci auguriamo che una migliore formazione del personale pubblico possa, unita a procedure più semplici che consentano di fare, coniugare legalità ed efficacia ed efficienza dall'altra".