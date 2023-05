Liceo scientifico Leonardo, tutto pronto per i lavori di adeguamento antisismico: appalto da oltre 7 milioni

Importanti novità in vista per il liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento. Il Libero consorzio comunale, infatti, è pronto ad intervenire sugli immobili della sede centrale dell’istituto grazie all'appalto aggiudicato nei giorni scorsi per i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale. La spesa prevista è di oltre 7 milioni di euro. I lavori sono stati finanziati con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217/2021 per 5.892.550,00 euro (risorse del Piano “Next Generation EU”), e cofinanziato da risorse di bilancio del Libero Consorzio di 943.795,00 euro, ai quali si è aggiunto un ulteriore finanziamento di 589.225,00 euro con DPCM del 29 luglio 2022.

Si tratta di un importante appalto che consentirà di effettuare gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale di entrambi i corpi della sede storica del Liceo “Leonardo”. Verrà così restituito alla fruizione di alunni e docenti anche l'immobile chiuso da qualche anno in seguito a verifiche strutturali che imponevano adeguamenti antisismici.

L'appalto è stato gestito integralmente in modalità telematica sulla piattaforma telematica Sitas e-Procurement dell'Ureaga ed è stato aggiudicato all'impresa “Consorzio Stabile Agoraa Scarl” di Tremestieri Etneo con un ribasso del 24,7229%.

A breve la stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria che consentirà di avviare l'iter di realizzazione dei lavori.