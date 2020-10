"Fece un patto coi boss per farsi eleggere sindaco e senatore”: Tuzzolino fa scena muta

L’ex collaboratore di giustizia Giuseppe Tuzzolino, nel processo Sodano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è stato arrestato e condannato con l’accusa di essersi inventato accuse nei confronti di professionisti e magistrati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuzzolino, secondo quanto ricostruito da La Sicilia, è chiamato a testimonia nel processo che riguarda l’ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano. Il politico è stato assolto in primo grado ed è imputato in appello di concorso esterno in associazione mafiosa. Tuzzolino, davanti al giudice, ha deciso di fare scena muta. Sodano, secondo l’accusa, per approdare in Senato sarebbe sceso a compromessi con delle cosche mafiose.