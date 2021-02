"Non insabbiarono esposti e denunce", gip archivia inchiesta su 13 magistrati

"Giuseppe Arnone mal sopporta le decisioni giudiziarie a lui avverse anche se adottate nel pieno rispetto delle norme. Questa insofferenza è tale da indurlo a interpretare ogni decisione a lui avversa in un'ottica complottistica che vedrebbe tutta la magistratura impegnata a perseguirlo".

Con queste motivazioni, il gip di Caltanissetta, Alessandra Maria Maira, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha archiviato l'inchiesta su 13 magistrati - fra cui il procuratore Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il presidente dei gip Francesco Provenzano, che sono o sono stati in servizio ad Agrigento, un giornalista ed un'avvocata agrigentina, aperta dopo denunce dell'avvocato Giuseppe Arnone.

Nei suoi esposti il professionista, prima sospeso e poi cancellato dall'Ordine, ricostruisce il Gip nel provvedimento, "riferendosi a episodi che lo hanno interessato, in maniera diretta o indiretta, ha censurato l'operato della magistratura che, a suo dire,avrebbe voluto insabbiare fatti estremamente gravi allo scopo di proteggere alcuni personaggi della politica o delle forze

dell'ordine o comunque ritenuti vicini alla magistratura, risultando al contrario estremamente solerte nel perseguire lo stesso Arnone per fatti a lui ascrivibili".

Nelle oltre 100 pagine del provvedimento di archiviazione il Gip ricostruisce gli episodi prima di accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento, avanzata dal Pm, e rigettare l'opposizione proposta dall'avvocato Arnone attraverso il suo difensore Daniela Principato.

Nelle sue conclusioni il Gip, che ha accolto la richiesta del pm e dei difensori degli indagati (fra gli altri gli avvocati Daniela Posante, Giovanna Maria Craparo, Angelo Farruggia, Antonella Macaluso e Giovanni Di Giovanni) sottolinea l'importanza della "discrezionalità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, altrimenti - osserva - i privati potrebbero non accettare le decisioni dei giudici che si discostano dalle loro affermazioni teoriche".

Arnone, in sostanza, in numerosi esposti, aveva denunciato l'insabbiamento di alcune sue denunce e un'attività di indagine indirizzata nella direzione di danneggiarlo. In alcuni singoli episodi denunciava anche di essere stato diffamato.