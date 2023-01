Il Comune contesta abusi edilizi ed eleva sanzione da oltre 14 mila euro, il Tar però la annulla

Annullata la sanzione pecuniaria - da 14.065 euro - per abusi edilizi. Lo ha fatto il Tar Sicilia al quale ha fatto ricorso la ditta "Lrte". L'impresa, per eseguire dei lavori di demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato a San Leone, ha presentato al Comune richiesta di rilascio della concessione edilizia.

I funzionari di palazzo dei Giganti, dopo aver fatto i controlli, ha concesso titolo edilizio e l'impresa ha iniziato i lavori di ristrutturazione. Durante gli interventi, il Comune di Agrigento ha firmato un’ordinanza di sospensione dei lavori per asserite difformità rispetto al progetto originario - ricostruisce l'avvocato Girolamo Rubino - . La ditta "Lrte" ha presentato, a questo punto, una relazione tecnica con la quale venivano evidenziati gli errori in cui erroneamente erano incorsi i tecnici comunali durante il

sopralluogo. L'ente, a questo punto, ha rivisto la propria posizione, acconsentendo alla prosecuzione dei lavori, ma tuttavia ritenendo sussistenti - spiega ancora l'avvocato Rubino - alcune variazioni progettuali non essenziali, ma comunque sanzionabili, ha irrogato una sanzione di 14.065 per abusi edilizi.

L'impresa - rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri - chiedendo l’annullamento della sanzione, ha fatto ricorso al Tar. I legali hanno dimostrato la liceità dei lavori realizzati in merito al rispetto dei confini e in particolare hanno rilevato come le difformità riscontrate dai tecnici comunali dovevano considerarsi rientranti nella cosiddetta “tolleranza di cantiere”, motivo per il quale non potevano essere equiparate a delle difformità sanzionabili. Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, condividendo le

argomentazioni sostenute dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha stabilito che il progetto di ristrutturazione era stato eseguito nel rispetto delle misure asserite e entro il limite della “tolleranza di cantiere”. E' stato quindi accolto il ricorso proposto dalla ditta e annullata la sanzione.