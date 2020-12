Strenna natalizia a casa dei malati di Alzheimer, l'associazione si mobilita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Iniziativa di solidarietà promossa dall'Associazione Alzheimer Agrigento., La presidente Angela Parisi, in considerazione della impossibilità di realizzare manifestazioni ed incontri per lo scambio degli auguri di Natale in presenza, ha mobilitato i volontari che con il pulmino dell'associazione guidato da un festoso Babbo Natale hanno cercato di suscitare un sorriso ed hanno consegnato la consueta strenna natalizia direttamente a casa delle famiglie

Nell'occasione la presidente, con tutte le cautele previste dalla normativa ha voluto manifestare la costante vicinanza dell'Associazione verso i familiari che assistono i congiunti ed ha assicurato che appena sarà superata l'emergenza Covid , la sede sociale riaprirà le porte e riprenderà tutte le attività di assistenza e sostegno. Tra i regali della strenna hanno avuto un particolare gradimento le mascherine griffate con il logo dell'Associazione