Segreteria generale, approvata una convenzione tra il Libero Consorzio e il comune di Palma di Montechiaro

Il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo e il Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino hanno approvato la convenzione di Segreteria tra il Libero Consorzio Comunale di

Agrigento e il Comune di Palma di Montechiaro. Gli Enti si serviranno dell'opera di un solo Segretario Comunale per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Generale. Il

Libero Consorzio di Agrigento assumerà la qualità di Ente capo-fila, mentre ciascun Ente parteciperà alla convenzione di Segreteria in funzione della quota del 60% per il Libero Consorzio

Comunale di Agrigento e del 40% per il Comune di Palma di Montechiaro. Il servizio di Segreteria associata sarà gestito dal Dott. Pietro Amorosia Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nominato lo scorso 29 luglio. La convenzione prevede una durata di tre anni, fino al

31/08/2024.

II termine di scadenza può essere rinnovato con deliberazione dei rispettivi Consigli. “Esiste un consolidato orientamento legislativo nazionale e regionale, ha dichiarato il commissario Vincenzo Raffo, che incentiva l'aggregazione degli Enti allo scopo di migliorare i servizi e contenere la spesa. In tal senso abbiamo riscontrato la disponibilità del Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino che ha condiviso la scelta del Dott. Amorosia. Grazie al provvedimento di gestione associata il Libero Consorzio ottiene un considerevole risparmio di spesa che insieme al precedente provvedimento di revoca della Direzione Generale, determinano una minore spesa che si aggira intorno ai centomila euro annui. Cifra che potrà essere utilizzata per il miglioramento di altri servizi”.