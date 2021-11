Natale a Realmonte: incontro organizzativo tra Comune e associazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolta stamane nell’ Aula Consiliare del Municipio di Realmonte, un incontro tra le associazioni del territorio, la scuola, la parrocchia ed una rappresentanza degli operatori commerciali e turistici, per pianificare il cartellone delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno a Realmonte dal 23 novembre 2021 al 6 gennaio 2022. Il Presepe Vivente, il concerto di Natale, saranno alcuni dei momenti più sentiti di un ventaglio di iniziative ed attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza in numerose location della città della Scala dei Turchi. La piazza centrale di Realmonte, i quartieri, le vie, le aree periferiche, saranno animate da momenti musicali, recite e canti natalizi . Anche gli alunni della scuola, saranno protagonisti di iniziative ed attività con a tema il Natale. La kermesse si inquadra nell’ambito del progetto "CarricacinAggrega ". Erano Presenti, oltre alla DS dell’ IC Giuseppe Garibaldi di Realmonte, Graziella Fazzi, Don Fabio della parrocchia San Domenico, i Brigadieri Baschera e Alletto della Caserma dei Carabinieri di Realmonte, i rappresentanti della Caritas Diocesana ,Caritas parrocchiale, il Banco della Solidarietà ed il Tavolo della Solidarietà. “Incontro proficuo quello di stamane- dichiara il sindaco avv. Sabrina Lattuca- in cui si è abbozzato un calendario delle iniziative previste dal programma elettorale CarricacinAggrega, da pianificare in occasione delle Festività Natalizie, in linea con le normative anticovid 19 . Ringrazio la DS dell’ IC Giuseppe Garibaldi di Realmonte, Graziella Fazzi, Don Fabio della parrocchia San Domenico, i Brigadieri Baschera e Alletto della Caserma dei Carabinieri di Realmonte e tutti i rappresentanti presenti della Caritas Diocesana, Caritas parrocchiale, del Banco della Solidarietà e del Tavolo della Solidarietà”. Il programma sarà presentato ufficialmente sabato prossimo 13 novembre 2021.