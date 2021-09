Promozione della costa e valorizzazione delle specie ittiche, incontri dei Comuni aderenti al Flag "Il sole e l'azzurro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Proseguono, nei 10 comuni aderenti al Flag "Il Sole e l'Azzurro - Tra Selinunte Sciacca e Vigata", una serie di incontri/seminari improntati sulla tradizione e sulla valorizzazione del paesaggio costiero. Un paesaggio caratterizzato da luoghi di straordinaria bellezza e di assoluto pregio archeologico, ma anche da risorse ittiche legate al mare che lo valorizzano anche dal punto di vista delle tradizioni enogastronomiche. Tutti aspetti al centro di approfondimenti che puntano a migliorare la stessa consapevolezza tra le popolazioni interessate, anche allo scopo di qualificare l'offerta turistica e una cultura dell'ospitalità che, invero, hanno già raggiunto traguardi significativi.

E così si sono già tenuti e sono in programma per tutto il restante mese di settembre diversi appuntamenti itineranti, nelle varie località afferenti il Flag (Sciacca, Siculiana, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Montallegro, Porto Empedocle, Cattolica Eraclea, Menfi, Realmonte e Ribera). Svariati gli argomenti di dibattito: dall'utilizzo del pesce azzurro e le sue qualità in cucina al patrimonio costiero da valorizzare e al rilancio infrastrutturale e portuale dei comuni che afferiscono al Flag.

Intanto lo scorso fine settimana si è caratterizzato da iniziative culturali di altissimo profilo nello scenario del Parco archeologico di Selinunte con, sabato sera, il concerto della Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, che ha proposto il repertorio del grande Ennio Morricone e, ieri, a Triscina, negli Spazi Culturali, uno show cooking dello chef Giovanni Montemaggiore, gli interventi video letterari a cura di Francesco Bozzi e un concerto di musica jazz con il quintetto di Valerio Buscetta.

Tutte attività, quelle del Flag "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" che si inquadrano anche in una serie di interventi infrastrutturali e di realizzazione di progetti in collaborazione con i rispettivi comuni.