Manutenzione di alberi e aiuole, operai al Villaggio Peruzzo

Su disposizione dell'assessore al verde pubblico Giovanni Vaccaro sono cominciati questa mattina al Villaggio Peruzzo i lavori di manutenzione delle aiuole e degli alberi. A sollecitarli sono stati gli stessi abitanti che da cinque anni non vedevano operai impegnati in questa attività. E in effetti le condizioni trovate durante il sopralluogo effettuato dell'assessore lo hanno confermato. Ora, come dicevamo, si è cominciato a ripulire tutto, compresa la pulizia delle palme. I lavori dovrebbero durare un paio di settimane e cambieranno il voltovdel quartiere