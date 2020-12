Lions club host dona buono spesa alla comunità missionaria Porta Aperta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Lions Club Agrigento Host chiude l’anno solare donando un buono spesa alla Comunità Missionaria Porta Aperta. La Mensa della solidarietà in questo momento difficile sta aiutando molte più persone di quanto faceva nel periodo pre pandemia. La Presidente dell’Agrigento Host, Barbara Capucci, insieme ai soci, nell’ambito del service “Aggiungi un posto a tavola” che li ha già visti distribuire la spesa per 100 famiglie agrigentine, non poteva esimersi dal promuovere anche questo ulteriore contributo a sostegno di quanti vivono con angoscia e difficoltà questo particolare momento storico. Quest’ultimo service dell’anno, a pochi giorni dalla conclusione della raccolta e donazione di giocattoli e pandorini ai bambini di 75 famiglie attraverso il CAV, rappresenta un ulteriore testimonianza di vicinanza a quanti neccesitano di assistenza. I soci del Lions Club Agrigento Host, infatti, si dicono pronti a ripartire con il nuovo anno e con sempre maggiore entusiasmo nel dare una mano e servire quanti necessitano del loro aiuto, consapevoli dei bisogni del territorio e di quanti necessitano delle principali attenzioni.